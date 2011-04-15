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04.04.2018

Значение алюминиевой катанки все больше увеличивается

Цены на кабельно-проводниковую продукцию на 80% зависят от себестоимости сырья, которое используется для ее производства. При этом при выпуске кабелей применяются в основном только два цветных металла – медь и алюминий. Цена этих металлов на международных биржах за последние два года в среднем выросла на 35-55%. Примерно на такую же величину скорректировали свои цены и производители кабельно-проводниковой продукции.
Главным фактором, который позволяет сдерживать рост цен и сокращать влияние на стоимость продукции цен на сырье, на сегодняшний день является минимизация нематериальных затрат в производстве. Сократить эти расходы можно благодаря автоматизации производственного процесса, стимулированию инноваций, использованию систем контроля качества выпускаемой продукции. Особенно актуальны эти меры сегодня, когда российская экономика переходит в стадию повсеместной цифровизации.
Основными элементами силовых кабелей являются токопроводящие жилы, изоляция, оболочка и защитные покровы. Главное различие между силовыми кабелями разного типа состоит в применении в их конструкции разных материалов для изготовления жил и изоляции, а также в типе оболочки. Кабельные жилы могут быть многопроволочными или однопроволочными, а также различаться по форме: они бывают сегментные, секторные или круглые. В изготовлении силовых кабелей первое место среди материалов занимает электротехническая медь, которую получают в процессе электролитического рафинирования. Данный процесс недешевый, однако именно он дает наиболее качественный проводник. Алюминий занимает второе место среди используемых материалов в сфере производства кабельно-проводниковой продукции. Но в связи с ростом мировых цен на медь значение алюминиевой катанки все больше увеличивается.


Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет»


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