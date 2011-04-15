Рынок подрастет, рубль немного ослабнет

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, продажам в наших акциях будет способствовать динамика рынка энергоносителей, где, несмотря на хороший новостной фон, нефть марки Brent отступила ниже 68 долларов. Отметим, что снижение цен на нефть происходит на фоне данных API, которые неожиданно продемонстрировали снижение запасов нефти на 3,8 млн баррелей, но при этом запасы бензина и дистиллятов выросли на 1,1 и 2,2 млн баррелей соответственно. Также поддержку «быкам» в черном золоте могла бы оказать новость от Bloomberg, по информации которого добыча нефти в странах ОПЕК опустилась до 11-месячного минимума. Однако пока рынок игнорирует эти факторы. Поддержку же нашему рынку перед открытием оказывает ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,7% и 1,3%, отыграв часть потерь предыдущей сессии. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,3%, однако продолжают торговаться выше уровней, соответствующих нашему вчерашнему закрытию. На торгах в Азии наблюдается преобладание покупок: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite подтягиваются на 0,3% и 0,6%.

В сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, позитивная составляющая внешнего фона перевесит, что позволит нашему рынку начать день на положительной территории, а индексу МосБиржи сделать еще один шаг к ближайшему локальному сопротивлению, расположенному на отметке 2275 пунктов. С открытия Европы, где возможен рост в начале торгов, наши акции получат дополнительную поддержку. При этом в первой половине дня важным фактором станет публикация данных по инфляции в Еврозоне, которая способна оказать существенное влияние на настроения инвесторов. Отметим, что в дальнейшем мы не исключаем возобновления позитивной динамики на рынке энергоносителей. На фоне данных о снижении добычи ОПЕК и статистике от API, нефть марки Brent ближе к вечеру может подняться в район 68,5 долларов за баррель. Это, в частности, будет связано с ожиданием публикации официальной статистики по запасам от Минэнерго США, которая выйдет в 17.30 мск. и определит динамику «черного золота» в ближайшие сессии. Также во второй половине торгов внимание инвесторов привлечет публикация в Штатах данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности и промышленным заказам, которые могут задать тон торгам за океаном.

На валютной секции Московской биржи мы не ожидаем существенной динамики рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Отступление нефти марки Brent ниже 68 долларов окажет давление на российскую валюту, однако в начале дня маловероятно, что доллару удастся уйти существенно выше 57,6 рубля. При этом в дальнейшем ситуация может кардинально измениться. Так, восстановление цен на нефть в преддверии публикации данных Минэнерго США по запасам может позволить «медведям» перехватить инициативу, в результате чего американская валюта скомпенсирует утренний рост и уйдет на отрицательную территорию. В последние часы основной сессии, как и в рамках «вечерки», динамику рубля определит статистика по запасам углеводородов в Штатах и реакция на нее рынка энергоносителей.





Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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