Рубль сумел вырасти благодаря нефти и фондовым рынкам

Нефть выросла после данных о запасах, что помогло ей преодолеть изначальный спад. Утром в четверг котировки Brent вновь выше 68 долларов за баррель, в то время как среду было снижение к 66.60.

Данные, опубликованные Министерством энергетики США, показали снижение запасов сырой нефти на 4.6 млн. баррелей, против ожидавшегося роста на 1.4 млн. Хотя недельные показатели могут быть весьма волатильны и подвержены сезонности, уровень запасов в целом заметно снижается к показателям прошлого года. В данный момент снижение составляет 20.6% к той же неделе годом ранее. Для сравнения, в сентябре прошлого года это отклонение было близким к нулю. Запасы существенно сокращаются, и этот тренд набирает силу.

Что важно, США продолжает наращивать добычу, которая достигла 10.46 млн. баррелей в день, согласно последней оценке. В России в марте данный показатель составлял 10.97млн. б/с, а у Саудовской Аравии - 9.9 млн. Последняя снижает добычу в попытке сбалансировать рынок и в результате общая добыча ОПЕК оказалась на 11-месячных минимумах.

Разворот фондовых рынков к росту, а также позитивная динамика нефти помогли рублю в среду прибавить к евро и доллару. Пара USDRUB потеряла 13 копеек, опустившись к 57.45. EURRUB снизилась на 10 копеек до 70.56. Основное движение пришлось на вечернее время после публикации данных из США и разворота рынков в сторону роста.

Сохранение позитивной динамики на азиатских площадках и полноценное отыгрывание вчерашних новостей российскими участниками рынка обещает создать благоприятный фон для начала торгов четверга. Однако движение на российском валютном рынке вероятнее всего будет сдержанным. Похоже, что игроки на форекс избегают крупных движений, собирая силы для рывка после пятничных данных по занятости в США.







Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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