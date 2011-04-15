Рубль останется под давлением пока США с Китаем повышают друг другу пошлины

В среду, 4 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 12 коп. (-0,22%), до 57,44 руб., курс евро – на 9 коп. (-0,13%), до 70,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-13,88%), а в паре евро/рубль – 368,0 млн евро (+70,68%).

Центральный банк России с 5 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,7646 руб., что выше предыдущего дня на 22,71 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,958 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валют повысился на 3,73 коп.

Участники мировых бирж пристально следят за торговой войной между США и Китаем. В начале торгов среды рубль значительно подешевел против иностранных валют на новостях о том, что Китай объявил о 25% налоге на импорт США на общую сумму $50 млрд. Курс доллара подскочил до 57,91 руб., курс евро – до 71,26 руб. Также давление на рубль исходило от снижения нефтяных котировок на 1,9%.

К открытию американской сессии на рынок вернулся аппетит к риску, подбросивший вверх мировые фондовые индексы и нефтяные котировки. Резкая смена рыночных настроений неясна. По крайней мере, цена на нефть восстановилась на фоне общего ослабления доллара и отчета Минэнерго США.

Согласно еженедельным данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю с 24 по 30 марта сократились на 4,617 млн, до 425,332 млн баррелей (прогноз был +0,246 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,116 млн, до 238,477 млн баррелей (прогноз был -1,5 млн баррелей). Запасы дистиллятов выросли на 0,537 млн, до 129,491 млн баррелей (прогноз был на 1,3 млн баррелей). Добыча нефти в стране увеличилась на 27 тыс., до 10,460 млн баррелей в сутки.

Увеличение запасов дистиллятов и добычи нефти в стране рынок проигнорировал. На фоне восстановления цен на нефть рубль полностью отыграл потери и вышел в плюс. Курс доллара снизился до 57,41 руб., а курс евро – до 70,51 руб.

Тут покупатели рубля вспомнили об успешном аукционе Минфина РФ, на котором он разместил ОФЗ с индексируемым номиналом на 20,036 млрд руб. Спрос на облигации составил 138,008 млрд руб. Сообщение Минфина об увеличении объема покупки валюты на внутреннем валютном рынке до 240,7 млрд руб. в период с 6 апреля до 8 мая трейдеры старались не замечать.

В четверг, 5 апреля, баррель нефти марки Brent стоит $68,35 (+0,19%). Считаю, что российская валюта по-прежнему уязвима из-за внешних факторов, поэтому на ближайший месяц от неё ожидаю ослабления к иностранным валютам.

Учитывая, что цена на нефть торгуется в плюсе, то в первой половине торгов вероятно небольшое укрепление рубля к доллару и евро. На американской сессии я от пары доллар/рубль ожидаю восстановления до 57,69 руб., а от пары евро/рубль – до 70,95 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари









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