Российский рынок осторожно восстанавливается

В ответ на улучшение внешнего фона, где вслед за американскими площадками к росту вернулись рынки Азии и Европы, российский фондовые индексы демонстрируют восстановление на торгах четверга. Однако неустойчивое поведение котировок нефти и сохраняющаяся осторожность инвесторов сдерживают проявление более оптимистичных настроений, и подъем на отечественном рынке выглядит довольно скромно. После полудня индекс МосБиржи прибавляет 0,49%, РТС повышается на 0,39%. Рубль пребывает под небольшим давлением, что ограничивает потенциал долларового индекса.

В сегменте «голубых фишек» практически повсеместные покупки. Дешевеют отдельные бумаги. Особенно выделяются на общем фоне префы «Мечела», которые обвалились почти на 6%,тогда как обыкновенные акции теряют менее 2%. «Мечел» опубликовал довольно благоприятные финансовые результаты за 2017 год, по итогам которого чистая прибыль компании по МСФО выросла в 1,6 раза, до 11,6 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась на 8%, а EBITDA – на 23% в годовом выражении, составив 81,1 млрд рублей. Судя по негативной реакции бумаг, вероятно, сработала стратегия фиксации прибыли.

В небольшом «минусе» торгуются акции «НорНикеля» после новостей о том, что владеющий Eni+ и «Русалом» Олег Дерипаска стал кандидатом на включение в состав совета директоров ГМК. Бумаги «Аэрофлота» теряют чуть больше 0,2%, как и котировки ФРС ЕЭС, которая рапортовала о завершении реконструкции спецпереходов линий электропередачи через реку Волга в Саратовской области. В нефтегазовом секторе наиболее активным спросом пользуются акции «Газпром нефти», где прирост составляет более 3%. Компания выиграла аукционы на шесть нефтегазовых участков в ХМАО.

Мировые инвесторы немного приободрились, и это обусловило проявление оптимизма на российском рынке. Однако помимо сохраняющихся рисков на глобальном уровне, отсутствия поддержки с рынка нефти, сдерживающим фактором для инвесторов на рынке РФ также служит тревожное ожидание новых санкций против России, анонсированных администрацией Трампа. Правда, влияние ограничений, которые коснутся ряда олигархов, окажут опосредованное влияние на наш рынок в целом.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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