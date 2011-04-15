Трамп дирижирует настроениями на рынке нефти

Под конец торгов четверга нефть Brent нашла в себе силы вернуться на положительную территорию и закрылась в районе 68,50. Угасание бегства от рисков принесло временное облегчение в сырьевой сегмент, которому одновременно пришлось мириться с укреплением доллара. Но уже на старте сегодняшних торгов ситуация изменилась – котировки черного золота открылись гэпом вниз и снова торгуются ниже уровня 68.

Новую волну уклонения от рисков, которая накрыла и рынок нефти, поднял Трамп, который заговорил о рассмотрении вопроса введения тарифов на китайские товары еще на 100 млрд долларов. После небольшого затишья это стало очередным ударом по рынкам, которые возобновили беспокойство по поводу разжигания торговой войны. Учитывая, что КНР настроена серьезно и неоднократно выражала готовность к этому противостоянию, через какое-то время Пекин может озвучить очередные ответные меры, что создает дополнительный негатив для рисковых активов.

Тема торгового конфликта вышла на передний план не только на фондовых рынках, но и на сырьевых площадках, где настроениями на этой неделе дирижируют Вашингтон и Пекин. Так будет, пока градус напряженности между двумя державами не спадет, поскольку по мере обострения конфликта крепнут страхи по поводу здоровья мировой экономики и спроса на энергоносители со стороны Китая, крупнейшего потребителя в мире.

С технической точки зрения Brent важно удержаться над промежуточной поддержкой 67,30 в ближайшей перспективе, чтобы снова не утратить уровень 67 и не вернуться к 2-недельным минимумам. Учитывая происходящее на рынках, вероятность уверенного возвращения выше 68 сейчас невелика.









Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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