Курс рубля усилит снижение на новых заявлениях Трампа

В четверг, 5 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 26 коп. (+0,46%), до 57,71 руб., курс евро – на 6 коп. (+0,09%), до 70,62 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-9,67%), а в паре евро/рубль – 407,5 млн евро (+10,73%).

Банк России с 6 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,5796 руб., что ниже предыдущего дня на 18,50 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,5926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты понизился на 36,54 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по рублёвым парам. На общем фоне укрепления доллара США курс рубля снизился к доллару до 57,78 руб., к евро – до 70,80 руб.

На американскую валюту благоприятное влияние оказало снижение напряженности относительно угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем. Власти США изъявили желание вести переговорный процесс с Китаем по поводу торговых отношений. Однако, как продемонстрировали дальнейшие события, ситуация здесь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тем не менее, по итогам дня нефть подорожала, а мировые фондовые индексы закрылись ростом на 0,5% - 1%.

В пятницу, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,8%, до $67,98. Также укрепились японская йена, швейцарский франк и золото, что указывает на очередное бегство инвесторов в зашитые активы. Оказывается, после закрытия американской сессии администрация Белого дома опубликовала поручение Дональда Трампа торговому ведомству страны рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары до $100 млрд.

Власти США считают, что Китай неправильно поступил, подняв тарифы на американские товары, но при этом постоянно добавляют, что открыты к переговорам для снижения торгового дефицита США. Из-за этой неопределенности на мировых биржах сохранятся импульсивные разнонаправленные ценовые колебания по активам.

Китай официально инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, поскольку они избирательно ввели их в отношении части членов ВТО. Сегодня нужно ждать ответа Китая по поводу планируемого поднятия тарифов.

Открытие торгов на Московской бирже по паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 57,90 руб., а по паре евро/рубль – около отметки 71,00 руб. Из-за торговой войны США с Китаем для курса доллара появились предпосылки в пятницу закрыться выше 58 руб. В паре евро/рубль сопротивлением выступит уровень 71,40 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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