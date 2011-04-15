Индексу Мосбиржи сегодня будет сложно расти

Американский фондовый рынок вчера опять вырос, прибавив по индексу Dow Jones 0,99%, а по S&P 500 0,69%. Поводом для роста стало ослабление риторики Штатов в отношении развязывания торговой войны с Китаем. Ведущий экономический советник президента Дональда Трампа Ларри Кудлоу выразил почти уверенность, что сторонам удастся прийти к компромиссу, да и сам Трамп заявил о готовности к диалогу. Сейчас фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,1%.

​Вчера Индекс Мосбиржи подрос на 1,35% и закрылся вблизи «круглой отметки» 2300 пунктов. С технической точки зрения Индексу надо пройти диапазон 2315-2320 пунктов и тогда дорога на переписывание исторических максимумов будет открыта. Но сегодня сделать это будет сложно.

​Прежде всего рынку помешает расти нефть, которая сейчас снижается и опять вплотную подходит к поддержке 67,5 доллара за баррель. Фундаментально нефть выигрывает от разрешения торгового спора, поскольку снижается вероятность сокращения взаимной торговли между крупнейшими мировыми экономиками и последующим за этим спадом глобального ВВП, что неминуемо приведет к падению спроса на энергоносители.

​Вчера на вечерних торгах фьючерсы на российские акции закрылись около нуля, что свидетельствует о спаде покупательной активности инвесторов. Кроме того, дешевеющая нефть может нивелировать фактор роста американских фьючерсов. Поэтому мы ожидаем открытия российского рынка акций в легком минусе.

​Не исключено, что сегодня по рынку пройдет небольшая фиксация прибыли накануне выходных. Но она не будет носить массовый характер, и если внешние факторы вновь будут позитивны, рынок вполне может подрасти в пределах нескольких десятых процента.

​Рубль вчера потерял к доллару около 20 копеек. Основной причиной такой динамики на позитивном внешнем фоне и спаде политической напряженности непосредственно вокруг России стало продолжающееся укрепление доллара на мировом рынке. Пара евро-доллар падала вчера до отметки 1,22 и даже «прокалывала» ее. Но с технической точки зрения основная валютная пара находится на мощной поддержке по дневным графикам и у нижней границы нисходящего канала по часовым. Поэтому если не разворот, то хотя бы отскок пары очень вероятен, что окажет поддержку рублю.

​Но в канун выходных не стоит ждать сильных движений российской валюты, мы ожидаем, что курс рубля будет находиться вблизи 57,5 руб за доллар и уж точно не выйдет за границы устоявшегося диапазона 67-68 руб за доллар.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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