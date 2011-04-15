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06.04.2018

Доллар США на подъеме в преддверии статистики с рынка труда

В преддверии главной статистики недели американская валюта чувствует себя на подъёме. И кажется, что разрастающийся конфликт с Китаем, ей только на руку. Дональд Трамп никак не успокоиться, поручив администрации рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин в отношении китайской продукции.
Индекса доллара будет встречать статистику по рынку труда вблизи важного сопротивления.
Сейчас он вплотную подошел к уровню нисходящего тренда, в котором находится с апреля 2017г. И если данные окажутся позитивными, то возможна локальная смена настроений на валютном рынке. В 15-30 МСК будут опубликованы данные по безработице за март, прогноз 4% и количество рабочих мест вне с/х отрасли, прогноз - 185 тыс.
Однако чтобы говорить о действительно серьезном переломе негативной тенденции по доллару, взятия ближайшего сопротивления недостаточно, так как сразу за ним идет основной падающий тренд, длящийся с января 2017г. Его граница сейчас проходит вблизи уровня 91,60-91,70 пунктов.
Только прорыв выше этого значения, заставит биржевиков пересмотреть свои среднесрочные взгляды.



Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд






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