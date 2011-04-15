Российский фондовый рынок слабо отреагировал на новости о санкциях США

Российский рынок акций и рубль практически не отреагировали на новости о введении новых санкций со стороны США.

На 16.31 мск индекс Мосбиржи снижался только на 0,27% - до 1290,06 пункта. Индекс РТС у этому времени опустился на 0,43% - до 1248,03пункта. Рубль к этому времени подешевел на 11,25 копейки против доллара, до 57,81 рубля.

США в пятницу ввели новые санкции против России. Под них попали несколько российских бизнесменов и их подконтрольные им компании (в частности, группа «ГАЗ», «Русал», «Базовый элемент», «Евросибэнерго», группа «Ренова»), а также ряд высокопоставленных российских чиновников.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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