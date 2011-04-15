Падение нефтяных котировок и новые антироссийские санкции надавили на рубль

В пятницу, 6 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 46 коп. (+0,46%), до 58,17 руб., курс евро – на 76 коп. (+1,08%), до 71,38 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+20,80%), а в паре евро/рубль – 407,5 млн евро (+24,07%).

Банк России с 7 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 57,8332 руб., что выше предыдущего дня на 25,36 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 70,7069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 11,43 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по рублёвым парам. Рубль же с открытия торгов подешевел к иностранным валютам на фоне дешевеющей нефти. В пятницу высокая волатильность наблюдалась на всех рынках. Поводом для резких ценовых колебаний стали опубликованный отчет по американскому рынку труда, новые антироссийские санкции со стороны США, а также падение цен на нефть.

После выхода американской статистики курс доллара США снизился с достигнутого максимума на отметке 57,80 руб. до 57,73 руб., курс евро – с 70,97 руб. до 70,72 руб. Данные с рынка труда в США вышли неоднозначными. Число новых рабочих мест в стране оказалось ниже ожиданий, тогда как индекс среднего почасового заработка превысил прогноз. Трейдеры обратили внимание на первый показатель, хотя второй важнее для ФРС США.

Во второй половине дня Минфин США обнародовал новый санкционный список. В него попали 24 крупных бизнесмена и 15 компаний. Рубль подешевел к американской валюте до 58,18 руб. за доллар США, к европейской валюте – до 71,50 руб. за евро. Нельзя сказать, что он ослабился до указанных значений из-за новых санкций. В это время баррель Brent подешевел на 2,5%, до $66,85. Считаю, что рубль оказался чувствительней к динамике цен на нефть, чем к новым санкциям.

В понедельник, 9 апреля, на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,42%, до $67,31 за баррель. На этом фоне пара доллар/рубль на открытии может снизиться до 58 руб. Общая же картина остается негативной для рубля. Я продолжаю по курсу доллара рассматривать движение в район 58,85-58,90 руб., а по курсу курсу евро – до 72 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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