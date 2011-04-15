USDRUB – новые испытания для рубля

Начало новой торговой недели явилось испытанием на прочность позиций российского рубля. Негативный внешний фон: нарастание геополитической напряженности в связи с ракетной атакой в Сирии, резкое снижение стоимости российских акций и, в частности, бумаг «Русала» из-за нового пакета санкции США, продолжение тарифного противостояния США - Китай и резкое снижение нефтяных цен в конце прошлой недели - не оставили рублю ни одного шанса на восстановление. Первичные цели роста и доллара и евро против рубля были реализованы уже в первые минуты торгов. Курс американской валюты превысил отметку 58,70, евро - взлетел к уровню 72,00 руб.

В случае закрепления в зоне указанных цен, техническая модель MEDIUM указывает на потенциал рост доллара США последовательно к 59. 40 и 60,25 руб. Евро в рамках сложившихся тенденций может протестировать уровень 72,50 руб.

Настроения на локальном рынке будет определяться поведением нерезидентов, ранее охотно покупавшими российские ценные бумаги. В случае роста вывода капитала из российских активов, рубль может попасть под еще большее давление.

Восстановление курсов к уровням 58,50 руб. - для доллара и 70,60 руб. - для евро, при снижении уровня тревоги откроет шансы для возврата курсов рублевых кроссов в прежние диапазоны.







Александр Егоров, валютный стратег ГК Телетрейд













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