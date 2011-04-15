Русал и рубль летят вниз

Курс евро взлетел до максимальных значений с лета прошлого года. Акции Rusal обвалились более чем на 50% после введения санкций в отношении основного владельца компании.

Курс евро на московской бирже впервые с августа 2017 года превысил отметку в 72 рубля. Произошло это на фоне повышения геополитических рисков вокруг России. На месте евро мог бы быть и американский доллар, но американцу помешала негативная пятничная статистика по рынку труда в США, которая разочаровала инвесторов.

Сейчас все внимание инвесторов так или иначе связанных с Россией приковано совершенно к другому событию. Это падение акций Rusal на Гонконгской бирже. В моменте, котировки снижаются более чем на 50%. Произошло это после того как Олег Дерипаска был внесен минфином США в "черный список". Компания объявила о том, что из-за санкций США может допустить технический дефолт по облигациям.

На этом фоне курс доллара на московской бирже держится в районе 58 рублей 70 копеек. Евро торгуется на отметке 72 рубля 5 копеек. Индекс ММВБ упал до 2205 пунктов, котировки нефти марки Brent держатся выше 67 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается на уровне 7100 долларов.

Реакция Российского фондового рынка довольно сдержанная на падение акций Rusal. Индекс ММВБ падает достаточно умеренно. Но вот сама история с крупнейшей алюминиевой компанией может иметь очень далекие последствия. Ведь Rusal это не только миллиардер Дерипаска, это стоящее за ним огромные промышленные компании, электростанции, огромное количество рабочих мест, и даже целые моногорода. Поэтому, если в условиях торговых войн между США и Китаем международный рынок вряд-ли что то серьезное потеряет вместе с Русалом то для России последствия дефолтов и другие финансовые проблемы компании могут иметь очень далекие последствия. Уже сейчас среди инвесторов ходят слухи о том, что помогать Rusal придется государству.

Что же касается ситуации на валютном рынке, то здесь все достаточно закономерно. Мы уже ранее говорили о том, что торговля в валютной паре доллар/рубль переместится в диапазон с 58 до 59 рублей за доллар. А к лету мы можем увидеть укрепление вплоть до 60 рублей за доллар.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











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