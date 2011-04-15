Рынок акций РФ валится из-за санкций

Российский рынок акций и валютный рынок, в пятницу мало отреагировавшие на американские санкции против некоторых бизнесменов и чиновников России, в понедельник ушли в пике.

На 15.50 мск индекс Мосбиржи упал на 8,40% - до 2089,62 пункта, уйдя в течение дня сначала ниже 2200, а потом и ниже 2100 пунктов. Индекс РТС к этому времени обвалился на 11,14% - до 1098,91 пункта, пробив вниз психологический уровень в 1100 пунктов. Обвал по акциям Сбербанка и ВТБ в течение дня превысил 15%.

На российском валютном рынке курс рубля валится против доллара и евро. В понедельник евро подскочил выше 74 рублей впервые с августа 2016 года, а доллар закрепился выше отметки в 60 рублей.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club













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