Новые санкции идут войной на рубль

В понедельник, 9 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 248 коп. (+4,27%), до 60,66 руб., курс евро – на 332 коп. (+4,65%), до 74,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $9,8 млрд (+151,28%), а в паре евро/рубль – 739,3 млн евро (+81,42%).

Банк России с 9 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 58,5714 руб., что выше предыдущего дня на 73,82 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 71,8847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 117,78 коп.

Новые санкции против России, введенные Штатами 6 апреля, нанесли удар по российскому фондовому рынку и рублю в понедельник. Торговый объем по доллару превысил среднее значение за последние 24 дня в 3 раза. В паре USD/RUB_TOM мы не наблюдали объема в $9,8 млрд в 2014 и 2016 году при ослаблении рубля к доллару до 80,10 руб. и 86,00 руб. соответственно.

Из-за геополитики участники рынка полностью проигнорировали двухпроцентный рост цен на нефть и ослабление американской валюты на рынке форекс. Индекс RTS рухнул на 11,44% и завершил день на отметке в 1094,98 пункта, а рубль подешевел на 4,65% к евро и на 4,27% к доллару США. Индекс RGBI упал на 0,77%, до 143,71. Зарубежные инвесторы побежали из ОФЗ.

Пятничные санкции США, а также рост напряженности вокруг Сирии сохранят давление на валютный и фондовый рынки России в ближайшие дни. Мои цели по курсу доллара США находятся на отметках 62,50 руб. к 21 мая и 64,50 руб. к 18 июня. По паре евро/рубль ближайшая цель стоит на уровне 79,50 руб. к началу мая. Считаю, что Банк России откажется от валютных интервенций пока не увидит от колебаний рубля угрозу финансовой стабильности.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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