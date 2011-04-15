Нефть пользуется проявлением интереса к риску

Для рынка нефти начало новой недели выдалось весьма удачным. Котировки подросли, отыграв пятничное снижение. В случае с сортом Brent мы наблюдали возвращение цен за пределы уровня 68 и достижение максимумов в районе 68,80. За день актив набрал почти 2,5%, хотя и отошел от дневных пиков к концу торговых суток.

В сырьевом сегменте сформировались благоприятные условия для восстановления. Это технические факторы, подкрепленные геополитикой. В частности, напряженность вокруг китайско-американских отношений немного снизилась после того, как на выходных администрация Трампа смягчила свою риторику и дала понять, что стороны могут договориться и без «военных действий» на торговом фронте. Также покупателей вдохновила ситуация с Сирией, которая повысила вероятность выхода США из ядерной сделки с Ираном, а следовательно, и введения санкций в отношении Тегерана. Быки продолжают нетерпеливо подсчитывать, сколько баррелей уйдет с рынка в случае повторного введения ограничений на экспорт иранской нефти.

Все это помогло сырьевым трейдерам абстрагироваться от роста буровой активности в США до трехлетнего максимума. А между тем это сигнал о дальнейшем наращивании сланцевой добычи. Из негативных факторов, которые сейчас отошли на задний план, также остается конфликт между Саудовской Аравией и Ираном, который может внести раскол в ОПЕК и подорвать сделку. Как минимум, данное противостояние будет создавать дискомфорт на рынке по мере приближения июньского саммита в формате ОПЕК+. Особенно если на этом фронте будет наблюдаться эскалация.

Что касается краткосрочных перспектив Brent, несмотря на локальный подъем, актив, на наш взгляд, остается уязвимым. Ближайшие риски: потенциальное возобновление роста напряженности между США и Китаем, который, к слову, пока не готов к переговорам; возвращение спроса на доллар, который накануне просел против большинства валют; сегодняшние данные API, которые могут отразить увеличение запасов энергоносителей. Таким образом, если в сырьевом сегменте перевесит негатив, ожидаем возвращения котировок под отметку 68.

На утренних торгах Brent развивает восходящую коррекцию и тестирует уровень 69, вздохнув с облегчением после того, как в ходе своего выступления председатель КНР Си Цзиньпин не стал разжигать торговую риторику. Это предполагает дальнейшие попытки подъема на сохраняющемся интересе к риску.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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