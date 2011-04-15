Спекулянты предали рубль

Несмотря на то, что накануне масштаб российских активов, включая рубль, был впечатляющим, во вторник отечественные площадки накрыл еще один приступ паники. Рубль штурмует новые долгосрочные минимумы против иностранных валют, болезненно переживая массовое бегство спекулянтов с рынка РФ, утратившего привлекательность под воздействием внешнеполитической ситуации.

Несмотря на попытки властей успокоить рынки, инвесторы продолжают паниковать и выходить из рублевых активов. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поспешила напомнить о наличии широкого набора инструментов для реакции на возникновение рисков финансовой стабильности, которых, по ее словам, на данный момент нет.

Опасения перекинулись на экономический фронт в силу масштабов последствий санкций прежде всего для «Русала». Также немало страхов по поводу аналогичной угрозы для других крупных российских компаний со стороны Вашингтона. Негатив усиливают спекуляции на тему проработки новых американских санкций, связанных с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии.

Несмотря на масштабную перепроданность, рубль, который сейчас пытается сократить потери, может подвергнуться новыми приступам распродаж по мере дальнейшего бегства спекулянтов с рынка. В середине для отечественная валюта подает признаки стабилизации, которые в случае локального отступления панических настроений может развиться в восходящую техническую коррекцию.





Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра"











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