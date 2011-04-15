Российский рынок зализывает раны

После вчерашних панических распродаж на российском рынке начали проявляться признаки восстановления и относительной стабилизации. Подешевевшие бумаги привлекли покупателей, хотя в целом осторожное поведение сохраняется на фоне недавно введенных санкций. Негатив несколько сглаживает благоприятный внешний фон, где после выступления главы КНР страхи по поводу торговой войны продолжают отступать. После полудня индекс МосБиржи восстанавливается в пределах 2%, в том числе благодаря обвалу национальной валюты, которая теряет сегодня около 3% к доллару и евро. РТС же под влиянием рублевого фактора продолжает нести потери, снижаясь на 2%.

В сегменте «голубых фишек» преобладают коррективные настроения. Высокие цены на нефть способствуют проявлению оптимизма в нефтегазовом секторе, где котировки ЛУКОЙЛа поднимаются почти на 6%, а акции «Татнефти» дорожают на 4,3%. В финансовом секторе беспокойство сохраняется: бумаги «Сбербанка» и ВТБ теряют 4,5% и 0,5% соответственно. Акции «Русала» стабилизировались после вчерашнего обвала и торгуются с понижением на 0,7%.

Определенную поддержку отечественным активам, помимо позитивного внешнего фона, оказали комментарии главы Банка России Эльвиру Набиуллиной, которая заявила об отсутствии рисков для финансовой системы после введения санкций со стороны Вашингтона. При этом риски возобновления продаж сохраняются – инвесторы находятся в тревожном ожидании новых американских санкций против России в связи с ситуацией в Сирии.

На этом фоне индекс МосБиржи, который получает поддержку со стороны растущих цен на нефть, может растерять преимущество, если Белый дом анонсирует новые ограничения для Москвы в аналогичном ключе. РТС не сможет показать стабильное восстановление до тех пор, пока не сформируются условия для отскока перепроданного рубля.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.