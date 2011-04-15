Рынок акций РФ выглядит неоднозначно

Торги на российском рынке акций, который обвалился накануне из-за американских санкций против некоторых бизнесменов и компаний, идут неоднозначно, хотя в целом пытается восстанавливаться. Рублёвый индекс Мосбиржи растёт на 14.30 мск на 1,61 процента, тогда как долларовый индекс РТС теряет больше 3 процентов. В лидерах падения по-прежнему акции Сбербанка, которые накануне падали в моменте на 18 процентов. На 14.30 префы Сбербанка теряют более 5 процентов. Также на 1,76 процентов дешевеют акции Росбанка. В лидерах роста Мечел (плюс 5,79 процентов и Лукойл (плюс 5,44 процентов).



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club











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