Кто продает рубль?

Во вторник рубль продолжает падать против доллара и евро. В Центробанке пока не видят угрозы финансовой стабильности, а в правительстве думают над тем, как помочь опальным олигархам.

В понедельник, многие эксперты и участники рынка, глядя на котировки доллар/рубля и евро/рубля, сходились во мнении, что на этом снижение российского валютного рынка должно завершиться. Однако после «черного понедельника», последовал и «черный вторник». Сегодня на торгах московской биржи уже утром курс американской валюты поднимался до 63 рублей 95 копеек, а курс евро достигал отметки 78 рублей 77 копеек с поставками на завтра. Все это сопровождается распродажами на российском рынке госдолга, некоторым отскоком на фондовом рынке. Участники рынка гадают на тему того, собственно, что же ждет российский рынок дальше.

К 12 часам по московскому времени за одну единицу американкой валюты давали уже 62 рубля 30 копеек, евро торгуется на уровне 76 рублей 80 копеек. Индекс ММВБ скорректировался до 2125 пунктов, котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 69 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается на уровне 6700 долларов.

Даже самые заядлые пессимисты не ожидали столь стремительного снижения курса российской валюты. Страшно подумать, что будет дальше, если такая реакция рынка произошла в первые два дня после введения санкций в отношении ряда российских компаний. При этом, правительство уже готовит меры поддержки олигархов. В частности в кабмине решили вернуться к вопросу о создании двух оффшорных зон на острове Русский и в Калининградской области.

В Центробанке заявили о том, что угрозы финансовой стабильности нет. Плавающий курс российского рубля способен абсорбировать ту волатильность, которая присутствует на финансовом рынке. Сейчас не совсем понятно, кто именно уходит из рубля. Возможно просто реализуется заложенные ранее негативные сценарии, возможно из России начали уходить отдельные иностранные инвесторы, которые в связи с новыми санкциями не смогут сотрудничать с целым рядом российских компаний. Однако, быть может это массовый уход кэрри-трейдеров с российского рынка. Самое страшное конечно, если реализуется именно последний вариант. Ранее мы уже не однократно говорили, кэрри-трейд на российском рынке это мина замедленного действия. Если раньше зарубежные инвесторы активно покупали российские облигации и акции, вкладывая деньги в российских рублях и помогая его укреплению, то уход их с российского рынка, может привести к обратным последствиям. Это и распродажа на российском рынке госдолга, распродажа российского фондового рынка, и очень существенное и довольно быстрое ослабление курса российской валюты. Нужно понимать, что кэрри-трейдеры очень долго наращивали свои позиции в российских активах, а выход из этих активов будет очень быстрым, поэтому волатильность может быть крайне высокой.







Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.