Brent: фиксация прибыли выглядит «аппетитно»

Накануне нефть марки Brent очень неплохо прибавила в весе, набрав за торговые сутки более 3,5%. Котировки превысили отметку 71 и коснулись максимума декабря 2014 года на 71,30. Причиной столь мощного ралли послужила совокупность факторов.

Прежде всего, это интерес к риску, который мировые инвесторы проявляют с начала этой недели на фоне снижения угрозы торговой войны между Китаем и США. Также сказываются волнения по поводу ситуации на Ближнем Востоке, где Иран пригрозил возобновлением обогащения урана, если Вашингтон разорвет сделку в одностороннем порядке. История с Сирией как геополитический фактор также подогревает интерес к покупкам в сырьевом сегменте.

Тем временем Саудовская Аравия сообщила о повышении майских цен для Европы. Напомним, что ранее королевство неожиданно повысило цены и для Азии. Вдобавок Энергетическое информационное агентство США понизило прогноз добыче нефти в стране в 2018 году.

Картину подпортил отчет API, который указал на увеличение запасов нефти и бензина на 1,76 и 2 млн баррелей соответственно. Более того, запасы в Кушинге также повысились, на 1,45 млн, причем это уже пятая неделя роста кряду. Частично сгладило негатив сокращение запасов дистиллятов почти на 4 млн баррелей.

С технической точки зрения Brent, которая с утра торгуется в режиме умеренной технической коррекции, способна вернуться выше отметки 71. Но для этого потребуется наличие соответствующего фундамента. Локальным объектом внимания рынка станет сегодняшний официальный отчет Минэнерго по запасам и добыче углеводородов. Если цифры окажутся «медвежьими», уровень 70 окажется под угрозой, поскольку в этом случае будет велик соблазн зафиксировать прибыль на очень интересных уровнях.









Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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