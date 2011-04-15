Исход нерезидентов из рубля

То, что происходит в последние пару дней на российском внутреннем валютном рынке можно назвать одним словом – исход. После введения новых санкций США в отношении российских компаний инвесторы стали переоценивать риски инвестиций в российские активы. В условиях ограничения операций в долларах, фондирования в американской валюте российские компании могут оказаться в состоянии дефолта. Ситуация с Русалом, когда компанию просто отсекли от расчетов в валюте и проведения различных трансакций, стала примером, прецедентом для западных инвесторов, они реально испугались того, что в условиях обострения внешнеполитического, а возможно и военного противостояния России и Запада их средства в российских активах пропадут или в лучшем случае будут заморожены. Поэтому начался исход нерезидентов из наших облигаций, акций и других финансовых инструментов. Оценить масштаб этого выхода пока трудно. Возможно, пока речь идет о нескольких миллиардов долларов, но уже в скором времени этот поток может вырасти в разы. Как мы помним, общий объем ОФЗ, который держат нерезиденты около 33 проц. или 2 трлн. рублей. Можно допустить, что из этой суммы две-трети уйдет обратно в валюту. Значит, потребность в долларах можно оценить в 30 млрд. долл. плюс психоз населения, который измерить сложно, но допустим, это еще 10-20 млрд. долл. А еще операции Минфина, который пока не собирается отказываться от покупки валюты, в апреле сумма 240 млрд. руб. Или 4 млрд. долл. Таким образом, спрос на валюту может составить до 60-70 млрд. долл. Без интервенций Центробанка курс рубля такой спрос может сместить на 20-30 процентов, плюс панические сдвиги, получаем котировки доллара на пике этого процесса в районе 80 рублей.







Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп»











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