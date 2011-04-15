Рубль остается уязвимым

Во вторник рубль продолжил агрессивное снижение, обновив долгосрочные минимумы в парах с иностранными валютами. Доллар, который в моменте достигал максимума декабря 2016 года на 63,70 руб., за день «заработал» еще почти 4%, а с пятницы – более 10%. Пара евро/рубль доходила до 2-летнего максимума 78,48 руб., хотя закрылась на 10 пунктов ниже и набрала 4,2%.

Если на фондовом рынке РФ мы наблюдали отступление паники, то рубль подвергся новым испытаниям, и на то были причины. Во-первых, усиливаются опасения по поводу дальнейшего расширения санкций. Главный страх – угроза для долгового рынка РФ. В конгресс США уже внесен законопроект об ограничении операций с российским госдолгом, и это не может не отпугивать нерезидентов с нашего рынка. На этом фоне распродажа ОФЗ болезненно отразилась на курсе нашей валюты, которая помимо всего прочего опасается начала военных действий в Сирии американской стороной и потенциальной реакции России.

Когда на рынке господствуют такие страхи, рубль не обращает внимания на поведение нефти. А между тем Brent накануне достигла максимумов декабря 2014 года на отметке 71,30 благодаря спросу на рисковые активы вкупе с обострением обстановки на Ближнем Востоке. Если в течение ближайших сессий котировки черного золота смогут удержать завоеванные позиции и не уйдут под отметку 70, это ускорит процесс восстановления «россиянина», который будет искать признаки деэскалации внешнеполитической обстановки.

Вчера прослеживались попытки стабилизации курса рубля, которому в конечном итоге удалось увести доллар под отметку 63 руб. С технической и эмоциональной точки зрения это дает надежду на постепенное ослабление давления на нашу валюту. Но если напряженность с Америкой продолжит возрастать, а по Сирии появятся тревожные известия, рубль придется ловить на свежих долгосрочных минимумах.







Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс













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