Сколько будет длиться падение рубля?

Во вторник, 10 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 236 коп. (+3,89%), до 63,02 руб., курс евро – на 315 коп. (+4,22%), до 77,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $9,7 млрд (+1,02%), а в паре евро/рубль – 669,3 млн евро (-9,46%).

Банк России с 11 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,3699 руб., что выше предыдущего дня на 379,85 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 76,8522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс европейской валюты повысился на 496,75 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по рублёвым парам. Рубль продолжил сдавать позиции иностранным валютам на фоне новых санкций США и роста напряженности вокруг Сирии. За четыре дня он подешевел к доллару на 11,39%, к евро – на 11,74%. Рублёвые пары по своей внутридневной волатильности сейчас не уступают криптовалютным парам.

Индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 1,43%, до 141,65. Чтобы Вам было понятно, за два дня индекс RGBI перекрыл своим падением весь рост с начала года (13 недель). Распродажи ОФЗ зарубежными инвесторами привели курс доллара к повышению до отметки 63,95 руб., курс евро – до 78,77 руб.

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) на 1 февраля 2018 года составляет 33,9% или 2,270 трлн руб. при общем объеме рынка 6,693 трлн руб.

Глава Банка Росси Эльвира Набиуллина во вторник заявила, что со стороны валютного рынка угрозы для финансовой стабильности нет, поэтому не требуется вмешательство властей.

У ЦБ РФ в запасе есть инструмент валютного РЕПО. При необходимости регулятор может возобновить аукционы по продаже валюты. Последний аукцион проводился 2 октября 2017 года.

В среду, 11 апреля, на торгах в Азии нефть теряет 0,31%. Нефтяной рынок корректируется после вчерашнего ралли. Учитывая, что на первый план вышел долговой рынок, то рубль останется под давлением из-за распродаж ОФЗ. Индекс RGBI повышается без серьезных коррекций с декабря 2014 года, поэтому ему есть куда падать.

Что касается целевых уровней для пары доллар/рубль, то ими на данный момент являются 64,50 руб. и 67,25 руб. Курс евро приблизился к ключевому сопротивлению на отметке 79,75 руб. Если оно будет пробито, то покупателям откроется дорога к 85,60 руб. за единицу европейской валюты. На пути к нему уровень 82,46 руб. за евро выступит промежуточным сопротивлением.

Рубль ослабляется на дорожающей нефти. Рублевая стоимость бочки Brent составляет 4450 руб. Неплохое пополнение бюджета, правда? В связи с этим по рублёвым парам возможны резкие реверсивные движения вниз. Если оценивать предыдущие ралли по иностранным валютам против рубля, то рубль может находиться под давлением от двух до пяти недель. Здесь уже нужно отслеживать информационный фон для того, чтобы своевременно сбросить иностранную валюту и зафиксировать прибыль от сделок против рубля.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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