Минфин предупреждает

Понедельник для отечественных индексов ознаменовался настоящим обвалом, когда на 8% индекс ММВБ просел в течение нескольких часов. Было зафиксировано самое крупное однодневное снижение с марта 2014 года. С причинами все довольно просто – расширение санкционного списка со стороны США и конкретные ограничения для ряда компаний и граждан. Компании готовились к реальному введению санкций и начали переводить активы из американской юрисдикции, но в понедельник они начали перевод контрактов из доллара в евро. Это привело к недостатку валюты на российском рынке и тревоге среди граждан по поводу ослабления рубля.

Минфин России сделал заявление, в ходе которого отметил, что ситуация нормализуется уже в ближайшее время. К сожалению, его выступления обычно приводят к обратному эффекту, к тому же Минфин впервые за 2,5 года отменил проведение аукциона по размещению облигаций федеральных займов. В качестве причины министерство назвало «неблагоприятную рыночную конъюнктуру». Аукцион по размещению облигаций должен был состояться 11 апреля. Что интересно, покупки валюты правительством также скорректировались до момента возвращения к предыдущим уровням, но конкретное время не указывается. Чиновники также сделали ставку на ожидание, а ЦБ готов, при ухудшении ситуации, поднять ставку на 0,5%, но реакцию рынков спрогнозировать пока сложно. Ослабление рубля играет на руку при наполнении бюджета от экспортной выручки, растущей с каждым месяцем все выше, но когда нефть растет на 6% за 2 дня, а рубль проседает почти на 5% - это уже выглядит странно.







Николай Ширяев, эксперт «Международного финансового центра»











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