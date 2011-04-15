Рубль оказался в сложной ситуации

Рубль во вторник вновь понес значимые потери, несмотря на рост рынка нефти. Основным поводом стала геополитика, в частности, эскалация конфликта вокруг Сирии. На этом фоне пара USD/RUB выросла на 2,36 рубля – 63,02 рубля, пара EUR/RUB - на 3,15 рубля, до 77,85 рубля, свидетельствуют данные Libertex. Во вторник цена нефти по марке Brent подскакивала примерно на 3,5% - выше 71 доллара за баррель.

Индексы США показали позитивную динамику после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина об открытости страны в сфере торговли, что приободрило участников рынка. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник поднялся на 1,79% - до 24408 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,07%, до 7094,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,67%, до 2656,87 пункта, по данным Libertex.

С утра цена на нефть по марке Brent немного корректируется - на 0,44%, до 70,73 доллара за баррель, свидетельствуют данные Libertex. Азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,29%, тогда как японский Nikkei 225 снизился на 0,49%. Несмотря на смешанный внешний фон, рубль может предпринять попытку подрасти в рамках коррекции. Однако снижение нефтяных котировок и отсутствие аукционов ОФЗ в среду будет, скорее, действовать против рубля. На этом фоне пара USD/RUB проторгуется диапазоне 61,96-64 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в широком диапазоне 76,34-79,3 рубля.





Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



















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