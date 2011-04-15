USDRUB: Рост курса будет продолжен

В ходе вчерашних торгов на валютной секции Мосбиржи курс доллара локально поднимался до уровня 63,90 рублей, а курс единой европейской валюты до 78,65 рублей.

Темпы роста иностранных валют против российского рубля в последние дни впечатляют. На таком рынке угадать вершину невозможно, да и не стоит, главное помнить о рисках. Особенно о рисках торговли фьючерсами, так как размеры ГО (гарантийного обеспечения) после серии планок увеличены в разы.

5 марта я делала волновой анализ фьючерса на доллар, раскладывая его движение с июля прошлого года до минимумов, которые он образовал в феврале. В итоге у меня вышло, что всё это время контракт, как собственно и сама пара USDRUB, снижался пятиволновкой вниз. Тогда я еще не была уверена, что финальные точки в спуске достигнуты, однако теперь сомнений в этом нет. И вот почему.

В первую очередь хочу отметить, что раз мы довольно быстро реализовали коррекционный рост к волне, которая длилась почти 10 месяцев, и переписали её максимумы (уровень 60,99 рублей), то значит, мы также корректируем и волну более старшего порядка.

А самой старшей волной у нас идет снижение пары USDRUB с пиков января 2016г. (85,99 рублей), которое визуально можно разложить на 5 волн меньшего порядка, где движение с июля 2017г. по февраль 2018г. было последней 5-ой волной снижения. Разбивка неклассическая, так как самой длинной вышла волна №1, но без нарушения правила, что волна №3 не стала самой короткой, так как №5 получилась короче всех. В итоге вышло 1>3>5.

И если сейчас идет коррекционная волна мега масштаба, которая будет давать коррекцию в 38,2% или 50% к спуску 85,99-55,55 рублей (данные взяты с сайта биржи), то плохая новость состоит в том, что рост валют только начался. И он будет продолжен и далее, либо до уровня 67,17 рублей, либо до 70,77 рублей.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд













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