Рубль продолжает пикировать

Рубль на торгах в среду продолжает резко падать против доллара и евро. С утра российская валюта на время опустилась ниже 80 рублей по отношению к евро и ниже 64 рублей к доллару. В дальнейшем Российской валюте удалось несколько восстановиться, но все же на 11.30 мск она дешевеет на 77 копеек к доллару (до 63,8 рубля) и на 1 рубль к евро (до 78,9 рубля). Резкое падение рубля последовало за введением нового пакета санкций со стороны США против некоторых российских чиновников и бизнесменов и принадлежащих им компаний.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club



















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