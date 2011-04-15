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11.04.2018

У рубля паника продолжается, или рождение «сверхновых»

Паника на российском валютном рынке продолжается, но выглядит всё более парадоксально. Дело в том, что первопричиной резкого падения рубля в начале недели выступили новые санкции США, которые привели к распродаже «токсичных» в такой обстановке акций российских эмитентов и переводу полученных рублей в валюту.
Но Индекс МосБиржи после первого эмоционального падения с 2280 п к 2070 п. практически сразу отскочил вверх после комментариев правительства о помощи пострадавшим компаниям. Вот и на открытии торгов в среду 11 апреля индекс продолжил рост , поднявшись с 2172,4 к 2200 п. Отыграно, таким образом, практически две трети падения начала недели. Эти движения, при всей своей резкости, модно считать относительно нормальными в ненормальной обстановке.
Но не так на валютном рынке. Рубль сильно падает третий день, доведя в начале торгов 11 апреля пару доллар/рубль до 64,6 руб., а евро/рубль - до 80,1 руб. И даже то, что после этого валюты чуть отступили, не отменяет аномальности движения. Ведь оно проходит на фоне взлёта нефтяных котировок к $71/барр.
Объяснением является появление проекта введения дополнительных, то есть "сверхновых" санкций в ответ на обвинение в химической атаке в Сирии, которые могут наложить запрет на покупку инвесторами США гособлигаций России. Такая мера действительно отразилась бы в первую очередь не на акциях, а на курсе валюты, снижая привлекательность рубля.
Рынок отреагировал наперёд. Но если указанные дополнительные санкции не будут введены, котировки могут вернуться к рубежам в 61 руб/дол. и 75 руб/евро. В случае же менее вероятного, но всё же достаточно реального сценария ввода запрета на покупку госбумаг, ралли доллара и евро может продолжиться к 66-67 руб. и 81-82 руб. соответственно.




Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд






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