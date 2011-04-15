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11.04.2018

Технический дефолт «Русала» вполне реалистичен

Заданная тенденция прессинга на российский бизнес и экономику РФ сохранится. Лидер США не скупится на решительные меры во внешней политике, и мы можем судить об этом по последним действиям в отношении Китая, потому будем рассчитывать на эскалацию конфликта и негативные последствия для компании «Русал».
Так, на текущий момент американским компаниям запрещено покупать алюминий «Русала», а лицам из США нельзя владеть их ценными бумагами. То есть одним нужен новый поставщик, а другим предстоит избавление от значительно потерявших в цене акций. Кроме того, для самой компании «Русал» уже затруднён выход на рынки внешнего финансирования. Никто не захочет связываться с проблемными лицами санкционного списка и выходить против решений главы США. То есть технический дефолт, о котором уже предупредила пресс-служба «Русала» вполне реалистичен, несмотря на то, что в настоящее время кредитные и финансовые обязательства выполняются.
Снижение спроса на продукцию компании, сокращение производственных мощностей, падение инвестиционной привлекательности ценных бумаг компании – это все с чем мы сейчас столкнемся. И, несмотря на перспективу поддержки компании со стороны государства, акции будут восстанавливаться в цене долго.


Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс»







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