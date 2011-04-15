Котировки нефти продолжают ставить многолетние рекорды

В ходе вчерашней торговой сессии нефть марки Brent преодолела сопротивление $73, однако, закрепиться выше покупателям так и не удалось. Основным катализатором роста цен остается геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. Бычье ралли нефтянки ускорилось на фоне сообщений о том, что США в целях оказания международной поддержки планируют осуществить военный удар против президента Сирии Башара аль-Асада за предполагаемую атаку химическим оружием. Участники рынка опасаются, что возобновленный конфликт на Ближнем Востоке может снизить глобальные поставки. В последние несколько месяцев вероятные перебои с поставками вновь обрели важность для инвесторов ввиду сокращения мировых запасов. Международное энергетическое агентство (IEA) в прошлом месяце сообщило, что запасы нефти в январе лишь на 53 млн. превысили средний уровень за пять лет, тогда как год назад речь шла о 302 млн. баррелей. Вероятность обострения ситуации в Сирии вынудила трейдеров проигнорировать правительственный отчет по запасам нефти в США. В Управлении энергетической информации сообщили, что добыча нефти в США достигла нового максимума 10,525 млн. баррелей в день, а запасы нефти неожиданно выросли на 3,3 млн. баррелей. Сегодня ОПЕК представит месячный доклад по добыче нефти. Учитывая значительную перекупленность, коррекция на рынке может развиться в любую минуту.







Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets



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