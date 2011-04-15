Опасное нефтяное ралли

На рынке нефти продолжается восхождение к новым высотам. Накануне котировки Brent в моменте превысили отметку 73, отметившись на свежих максимумах 3,5-летней давности. К концу торгового дня цена откатилась под 72, но осталась в приличном «плюсе», продолжая позитивную динамику сегодня на утренней сессии.

Сырьевой сегмент сейчас реагирует исключительно на геополитику. На фоне зловещей риторики Трампа и обострения ситуации по сирийскому вопросу нефтяные трейдеры начали активно закладывать в цену начало боевых действий в Сирии. Подпитки быкам добавила ракетная атака на Саудовскую Аравию. Власти королевства перехватили баллистическую ракету над столицей, а еще две сбили на юге страны. И обвиняется в этих атаках Иран, что грозит дальнейшим обострением конфликта между двумя крупнейшими экспортерами ОПЕК и может повлиять на предложение нефти из этих стран.

Зациклившись на геополитических факторах, а также пользуясь отступлением угрозы торговой войны между США и Китаем, нефть впала в эйфорию, полностью проигнорировав очередные негативные сигналы из сланцевой отрасли Америки, где добыча вышла на очередной рекорд, увеличившись на прошлой неделе на 65 тыс. баррелей в сутки. Запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн, увеличились и запасы бензина.

Текущее ралли Brent является фундаментально необоснованным и чрезмерно эмоциональным. Риски на геополитической арене действительно высоки, и эти факторы вряд ли скоро уйдут со сцены. А ситуация между Саудовской Аравией и Ираном вообще может вылиться в затяжное противостояние. Однако поскольку основная и единственная составляющая драйверов текущего роста – это геополитика, любые признаки спада напряженности или разрешения каких-то противоречий, по той же Сирии, могут повлечь не менее энергичную медвежью коррекцию на фиксации прибыли. И произойти это может в любой момент.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





















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