Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12.04.2018

Российский рынок акций вчера продолжил рост

Российский рынок акций вчера продолжил рост за исключением бумаг Сбербанка, потерявших по итогам дня 3,2%, но нашедшие мощную поддержку на уровне 205 руб за акцию. Но самые интересные события произошли под конец торгов на фондовой секции и рынок акций отыграть их еще не успел.
​В районе 17.30 началось заметное укрепление рубля, которое многие связывали с появлением на рынке экспортеров. Но в 18.50 мск российская валюта минут за десять укрепилась более чем на 1,5 рубля. Лишь значительно позже в российских СМИ появилась информация о выводе российских кораблей с сирийской базы Тартус в ожидании ракетного удара со стороны США.
​Это очень положительная новость для российского финансового сектора. Это значит, что Россия не готова идти на полноценный вооруженный конфликт и, следовательно, может избежать серьезных санкций со стороны США.
​Резкое укрепление рубля, который к полуночи подорожал на процент к предыдущему закрытию, вызвало рост фьючерса на индекс РТС на 2,8%. На 2,3% выросли фьючерсы на Сбербанк, что на открытии рынка акций сегодня выведет их выше 210 руб.
​Ожидаем, что индекс РТС перейдет сегодня к восстановлению: с минувшего понедельника потери Индексу Мосбиржи составили около 3,75%, а провал Индекса РТС превышает 12%. Это слишком сильный дисбаланс даже с учетом обесценивания рубля.
​Некоторый спад страхов развязывания войны в Сирии дает основания надеяться на сильное, в пределах 1%, открытие рынка Московской биржи. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеполитических факторов и объема продаж российских активов нерезидентами.
​Внешний фон, на который сейчас, правда, мало обращают внимание, неплохой. Около нуля торгуются фьючерсы на американские индексы, но зато нефть находится на локальных максимумах, стоя 72,2 доллара за баррель.
​Можно ожидать, что вчерашний вечерний рост рубля сподвигнет экспортеров на ускоренную продажу валюты, пока она не упала в цене еще сильнее, ведь налоговый период не за горами. Если не появится новых негативных новостей можно ожидать движения рубля ближе к отметке 60 руб за доллар.


Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР




В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100