Российский рынок акций вчера продолжил рост за исключением бумаг Сбербанка, потерявших по итогам дня 3,2%, но нашедшие мощную поддержку на уровне 205 руб за акцию. Но самые интересные события произошли под конец торгов на фондовой секции и рынок акций отыграть их еще не успел.

​В районе 17.30 началось заметное укрепление рубля, которое многие связывали с появлением на рынке экспортеров. Но в 18.50 мск российская валюта минут за десять укрепилась более чем на 1,5 рубля. Лишь значительно позже в российских СМИ появилась информация о выводе российских кораблей с сирийской базы Тартус в ожидании ракетного удара со стороны США.

​Это очень положительная новость для российского финансового сектора. Это значит, что Россия не готова идти на полноценный вооруженный конфликт и, следовательно, может избежать серьезных санкций со стороны США.

​Резкое укрепление рубля, который к полуночи подорожал на процент к предыдущему закрытию, вызвало рост фьючерса на индекс РТС на 2,8%. На 2,3% выросли фьючерсы на Сбербанк, что на открытии рынка акций сегодня выведет их выше 210 руб.

​Ожидаем, что индекс РТС перейдет сегодня к восстановлению: с минувшего понедельника потери Индексу Мосбиржи составили около 3,75%, а провал Индекса РТС превышает 12%. Это слишком сильный дисбаланс даже с учетом обесценивания рубля.

​Некоторый спад страхов развязывания войны в Сирии дает основания надеяться на сильное, в пределах 1%, открытие рынка Московской биржи. Дальнейшая динамика будет зависеть от внешнеполитических факторов и объема продаж российских активов нерезидентами.

​Внешний фон, на который сейчас, правда, мало обращают внимание, неплохой. Около нуля торгуются фьючерсы на американские индексы, но зато нефть находится на локальных максимумах, стоя 72,2 доллара за баррель.

​Можно ожидать, что вчерашний вечерний рост рубля сподвигнет экспортеров на ускоренную продажу валюты, пока она не упала в цене еще сильнее, ведь налоговый период не за горами. Если не появится новых негативных новостей можно ожидать движения рубля ближе к отметке 60 руб за доллар.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР









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