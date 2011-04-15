Война и мир: рубль остается в фарватере геополитических рисков

В среду, 11 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 43 коп. (-0,69%), до 62,59 руб., курс евро – на 38 коп. (-0,50%), до 77,46 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $9,7 млрд (-12,37%), а в паре евро/рубль – 669,3 млн евро (-8,29%).

Банк России с 12 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 64,0626 руб., что выше предыдущего дня на 169,27 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 79,2839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 243,17 коп.

Геополитика продолжает оказывать влияние на динамику курса рубля. В ходе европейских торгов курс рубля снижался к многомесячным минимумам против доллара и евро. Курс доллара достигал отметки 65,02 руб., курс евро – 80,50 руб.

Ослаблению рубля к иностранным валютам способствовали заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся ракетном ударе по Сирии и предупреждение России об этой атаке.

Из-за геополитических факторов и дешевеющего рубля Минфин РФ с 9 апреля приостановил покупки валюты на рынке. Также ведомство отменило проведение аукционов по размещению ОФЗ.

Помимо введенных новых антироссийских санкций и эскалации конфликта в Сирии, негативное влияние на рынок облигаций оказала новость о том, что в Конгрессе США готовится пакет санкций против госдолга и госбанков России. Индекс RGBI снижался на 0,75%, до 140,59.

Законопроект предусматривает введение полного запрета для американских физических и юридических лиц на любые операции с российским госдолгом. Под санкции попадают бумаги сроком обращения более 14 дней, выпущенные ЦБ РФ, Минфином России или от имени Фонда национального благосостояния. Это означает, что укрепление рубля на американской сессии временное.

На американской сессии рубль укрепился на заявлениях главы Пентагона, а также после истечения 48 часов, в течение которых Дональд Трамп обещал принять окончательное решение об ударах по правительственным войскам в Сирии.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что анализ данных по предполагаемому применению химоружия в сирийском городе Дума в Восточной Гуте ещё не завершён. По итогам дня рубль подорожал к доллару на 0,69%, до 62,55 руб., к евро – на 0,50%, до 77,46 руб.

Градус накала снизился. Участники рынка вновь обратили внимание на динамику цен на нефть. Баррель Brent на фоне геополитических факторов подорожал до $72,27.

Негативные факторы для рубля никуда не делились. Его вчерашнее укрепление к иностранным валютам является коррекцией. Полагаю, что рублёвые пары ещё на несколько дней сохранят боковое движение после марш-броска, чтобы освоиться на новых ценовых уровнях. По паре доллар/рубль ожидается закрытие в районе 63,50 руб., по паре евро/рубль – в области 78,60 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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