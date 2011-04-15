Рубль может вернуться к отметке 61

Рубль вчера в течение дня отступал до 65 за доллар, прибавляя больше двух рублей к курсу на закрытие вторника. Котировки евро в какой-то момент достигли уровня 80.50 (+2.65 к закрытию вторника). Далее, как и в предыдущие дни, продажи стихли. Однако на этот раз рынки пошли дальше, рубль развернулся в сторону решительного укрепления. В результате, ему удалось не только полностью вернуть потери с начала дня, но и прибавить около 40 копеек к евро и доллару.

В конце торгов в среду пара USDRUB находилась на 62.59, а EURRUB – на 77.46. История подсказывает, что спекулятивный провал рубля, вызванный нехваткой ликвидности, вскоре в значительной степени отыгрывается обратно. После этого зачастую следует период более взвешенной оценки последствий, и тогда курс рубля возобновляет своё снижение, хотя и с меньшим размахом. Очень часто в итоге максимумы обновляются, но происходит это спустя сравнительно продолжительное время.

Рублю вчера помогали рост нефти и приглашение Россию к диалогу со стороны США, правда, через Twitter.

Нефть с начала недели прибавила более $5 (+7.6%). В значительной степени её рост обеспечен ростом геополитической напряжённости вокруг Сирии, которая давила на рубль и многие другие валюты, вовлечённых в конфликт стран. Краткосрочное влияние на нефть вчера также оказали новости о запасах в США. После этой еженедельной публикации котировки отправились переписывать максимумы с конца 2014-го. Brent достигала $72.70, а WTI – $67.40.

В такой обстановке у рубля есть шансы на развитие краткосрочного отскока. Довольно сложно предсказать масштабы данного отскока в условиях аномально высокой волатильности рынка. Теория Фибоначчи подсказывает, что это могут быть уровни в области 62 рублей за доллар.

При более оптимистичном варианте для рубля, пара может вернуться к важному ранее уровню 61. Напомню, на подходе к этой отметке были наиболее активные продажи пары с начала 2017-го. Теперь этот уровень, вероятно, превратится из сопротивления в сильную поддержку. Для евро коррекция по Фибоначчи предполагает возвращение в область 76.50 рублей. Бывшее сильное сопротивление (72) располагается сейчас слишком далеко от текущих котировок, чтобы стать ближайшей целью отката.





Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro















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