Рынок акций творит чудеса

На российском рынке эмоциональная амплитуда продолжается. Такие бумаги как «Газпром», «Лукойл», «Татнефть» прыгнули выше тех рубежей, с которых упали. Рост нефтяных цен воодушевил биржевиков, дав им надежду на то, что восстановление будет незамедлительным.

Действительно, нефть марки Brent вчера поднималась до уровня 73$ за баррель, забыв об увеличении запасов нефти, и сосредоточив свое внимание на росте геополитической напряженности в Сирии, где мерятся силами Россия и Америка.

Тем не менее, хочу сказать, что пусть сейчас часть рынка и показала высокую коррекцию, график индекса Мосбиржи говорит о том, что без финального спуска нам все-таки не обойтись.

С большой вероятностью вчерашнего подъема до уровня 2231,26 пунктов было достаточно для отскока, о котором я писала в начале недели. Как правило, после нескольких дней спокойствия на рынок возвращаются страхи и сомнения. Основной зоной сопротивления будет выступать район 2240-2260 пунктов, от которого я жду нового снижения, в этой зоне сосредоточены скользящие средние с периодами 21 и 100, там же находится нижняя граница выбитого вниз растущего тренда от июня 2017г.

Падения я жду уже менее эмоционального с потенциалом сползания в район 2035-2050 пунктов, где располагаются минимумы сегодня-октября 2017г. Там уже станут более обдуманно присматриваться к покупкам.







Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд













В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.