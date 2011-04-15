У рубля мало шансов на укрепление в ближайшие дни

Игроков немного успокоили заявления о том, что Минфин отложил покупки валюты. Нефть по-прежнему, торгуется выше $71 за барр., а накал геополитических страстей немного снизился. Из-за того, что рубль бы сильно перепродан вчера, часть спекулянтов продают валюту. Впрочем, укреплением рубля этот процесс назвать нельзя, спрос на доллары, по-прежнему, высокий. Я ожидаю, что высокая волатильность на валютном рынке сохранится. На мой взгляд, что шансы на то, что в ближайшие дни курс опустится ниже 60, низкие, зато вырасти на фоне негативных новостей курс еще может. Повышенный спрос на наличную валюту, особенно, евро, сохранится. На рост на фондовом рынке я тоже не сильно рассчитываю. До конца недели рынок, вероятнее всего, останется в диапазоне 2200- 2250. Но, скорее всего, игроки не захотят оставлять длинные позиции в рублях и рублевых инструментах на выходные, поскольку вероятность появления плохих новостей в это время высокая. Поэтому в пятницу во второй половине дня вероятно снижение рынка и ослабление рубля, возможно, до отметок 64-65.







Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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