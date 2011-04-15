Нефть питается плохими новостями

В четверг нефть Brent отметила четвертый день роста, правда, более скромного, чем ранее. Тем не менее, актив закрылся над уровнем 72 и с утра консолидируется в районе этой отметки, не оставляя попыток снова прорваться к следующему психологическому уровню.

На этой неделе геополитика прилично подогрела интерес к покупкам черного золота, которое подорожало до 3,5-летних максимумов и не желает отступать. Ситуация вокруг Сирии остается напряженной и далека от разрешения, что говорит о наличии потенциала для сохранения высоких позиций Brent в обозримом будущем. Накануне вечером появились разговоры о том, что Америка все же планирует ракетный удар, причем по восьми обозначенным целям. Соответственно, премия за геополитический риск снова возросла и поддерживает сырьевые площадки.

Однако в остальном, рынку радоваться особенно нечему. Вчерашний доклад ОПЕК оказался весьма противоречивым. Картель рапортовал о выполнении соглашения в марте на 161% и немного повысил прогноз мирового спроса. Но при этом также был повышен прогноз добычи нефти в США – до 10,4 млн баррелей в день. Сегодня будут опубликованы традиционные еженедельные данные Baker Hughes по числу действующих буровых. Однако пока рынок поглощен геополитикой, отчет, по всей видимости, останется без внимания игроков.

С технической точки зрения сегодня Brent может не закрепиться над уровнем 72. Котировки находятся на высоких отметках, привлекательных для фиксации прибыли по длинным позициям. Это особенно актуально перед наступлением выходных. Так, в течение дня цены могут вернуться в район 71.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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