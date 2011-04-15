Рубль пользуется отсутствием новостей. Нефть умерила пыл

Фондовые площадки мира продолжают торговаться в режиме осторожного оптимизма. На европейских рынках наблюдается нейтральная динамика после открытия практически без изменений. Помимо сохраняющейся неопределенности вокруг сирийского вопроса, настроения инвесторам подпортили данные по китайскому экспорту, который в прошлом месяце сократился на 2,7% при прогнозе роста на 10%. При этом по итогам первого квартала объемы экспорта увеличились на 14,1%.

Российские индексы открылись умеренным подъемом. Новых негативных известий с геополитического фронта пока не поступало, что позволило инвесторам продолжить покупки, хотя заметного ускорения бычьего импульса ожидать вряд ли стоит. РТС демонстрирует чуть более уверенную динамику благодаря валютному фактору. Рубль продолжает восстановление, с утра поднимаясь уже более чем на 0,5% против доллара и евро. Пара доллар/рубль тестирует отметку 61 руб., однако вероятность дневного закрытия ниже этого уровня невелика из-за угрозы фиксации прибыли перед наступлением выходных.

Нефть стабилизировалась после агрессивного роста, наблюдавшегося с начала этой недели. Котировки Brent обосновались вблизи уровня 72, пытаясь определиться с дальнейшим вектором движения. С технической точки зрения, актив выглядит перекупленным. Так что если появится повод для коррекции, она обещает быть довольно энергичной. Таким поводом может стать снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке.

Доллар укрепляется против иены и продолжает уступать позиции британской валюте, которая с оптимизмом ждет следующей неделе, когда начнутся торговые переговоры Лондона и Брюсселя. На фоне предстоящих обсуждений, которые вряд ли обойдутся без новых противоречий между сторонами, фунт может показать повышенную волатильность. Не исключено, что перед началом переговоров часть игроков решит выйти из длинных позиций по паре, которая сегодня торгуется на максимумах начала февраля в районе 1.4260.







Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX













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