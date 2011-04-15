Сирийская тема остается ключевой для рубля

В четверг, 12 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 60 коп. (-0,96%), до 61,99 руб., курс евро – на 104 коп. (-1,35%), до 76,42 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-49,48%), а в паре евро/рубль – 645,6 млн евро (-3,54%).

Банк России с 13 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,0659 руб., что ниже предыдущего дня на 199,67 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 76,7569 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 252,70 коп.

Второй день подряд торги по рублю завершаются в плюсе. Рубль отыграл у иностранных валют 50% потерь, которые он понес после введения новых антироссийских санкций и эскалации конфликта в Сирии.

В понедельник американский президент Дональд Трамп обвинил Дамаск в применении химического оружия в городе Дума в восточной Гуте, пригрозив нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию быть готовой к запуску новых и «умных» американских ракет. На этих заявлениях курс доллара США повышался до 65 руб., курс евро – до 80 руб.

В четверг американский лидер заявил, что не называл сроков удара по Сирии, добавив, что это может произойти «совсем не скоро». Трамп пишет посты в твиттер, так как считает это надежным способом избежать спекуляций в СМИ. По факту же от его твитов стало ещё больше спекуляций.

В последние дни его твит-дипломатия дала положительный эффект для российского бюджета. Резкими заявлениями в адрес России он вызвал панику на нефтяном рынке, а при ослаблении рубля стоимость бочки Brent подскочила до 4752 руб. В результате российский бюджет получит больше средств.

В пятницу 13-го нефть в Азии торгуется в минусе на 0,47%. Российская валюта чувствительна к сирийской теме и останется под давлением ещё несколько дней, пока не разрешится ситуация.

В паре доллар/рубль сформировались границы 61,26–65,06 руб. для будущего бокового движения. Если Штаты откажутся от ракетного удара по Сирии, то в рамках дальнейшей нисходящей коррекции курс доллара США может в моменте упасть до отметки 60,79 руб. В паре евро/рубль ожидается боковое движение между 75,60 – 80,50 руб.

Здесь ещё нужно рассматривать сценарий, что США может нанести удар по Сирии, никого не предупредив второй раз. В этом случае рубль ослабится к доллару до 66 руб., к евро – до 82 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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