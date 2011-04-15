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13.04.2018

Торговый баланс Китая внезапно стал отрицательным

Статистика, вышедшая 13 апреля, совершенно неожиданно показала отрицательное сальдо торгового баланса Китая в марте в $4,98 млрд. Последний раз оно уходило «в минус» в феврале 2017 г., и если не учитывать тот факт, торговый баланс неизменно был положительным с января 2014 г. Предполагалось позитивное сальдо и сейчас - в $ 27,21 млрд, поскольку месяцем ранее показатель составлял $ 33,75.
Однако внезапное уменьшение экспорта на 2,7% в марте в годовом исчислении (после роста на 44,5% в феврале) привело к скатыванию баланса в отрицательную зону даже при росте импорта на 14,4%.
Особое значение данные показатели приобретают из-за перспектив масштабной «торговой войны» между США и Китаем, которую развязывает Вашингтон. Превышение экспорта Поднебесной в США над импортом достигло рекордных $275,8 млрд. в 2017 г., увеличившись на 10% за год. Такая ситуация воспринимается крайне негативно в США. В апреле США приняли решение повысить импортные пошлины на 50 млрд. долларов, и с подачи Д.Трампа изучается возможность увеличения данной цифры до 100 млрд. долларов. Пекин в ответ готов ввести пошлины в размере 25% на ряд импортных товаров из США, ввоз которых в 2017 г. составил 50 млрд. долларов.
В целом перспективы таких обоюдных ограничений для китайского экспорта могут быть более болезненны, чем для США. Однако приведённые данные свидетельствуют о том, что торговые меры Вашингтона всё же затронут относительно небольшую часть экспорта из Китая в Штаты. Тем не менее, есть тревожный «звонок» для Китая, поскольку ситуация развивается на фоне и без того появившегося отрицательного сальдо общего торгового баланса Китая. И новые залпы «торговой войны» весьма неблагоприятны для Китая, да и для всей мировой торговли.



Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд





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