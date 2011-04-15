Нефть не реагирует на сирийский фактор

В пятницу котировки Brent отметили пятый день роста кряду и финишировали у верхней границы диапазона – вблизи долгосрочных максимумов. С утра актив дешевеет на 1%, расположившись под отметкой 72.

Ракетные удары по Сирии, нанесенные утром в субботу США, Францией и Британией, не произвели впечатления на рынок, хотя гипотетически этот фактор должен способствовать оживлению спроса на черное золото, поскольку конфликты на Ближнем Востоке обычно внушительно влияют на настроения в сырьевом сегменте из-за объемов добываемой и экспортируемой в этом регионе нефти.

Более серьезные опасения на рынке способны вызвать новые санкции в отношении России, которые могут затронуть нефтегазовый сектор. Вашингтон пообещал анонсировать новые ограничения уже сегодня. Так что геополитика еще может подбросить рынку предлог для дальнейшего подъема, несмотря на признаки перекупленности.

Тем временем буровая активность в США снова выросла. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число буровых установок в стране увеличилось еще на семь до 815 единиц и таким образом достигло нового максимума с марта 2015 года. Дальнейшее наращивание буровой активности предполагает новые рекорды по добыче в ближайшем будущем.

С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе Brent нужно вернуться выше отметки 72 и отстоять область 72,30. Ближайшая поддержка проходит на 71,50.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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