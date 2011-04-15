Ракетные удары по Сирии, новые санкции и дешевеющая нефть: что будет с рублем?

В пятницу, 13 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 6 коп. (+0,10%), до 62,05 руб., курс евро – на 13 коп. (+0,17%), до 76,55 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-22,44%), а в паре евро/рубль – 299,4 млн евро (-53,69%).

Банк России с 14 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,4311 руб., что ниже предыдущего дня на 63,48 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,7507 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 100,62 коп.

Рубль в пятницу начал торги с укрепления на фоне повышения нефтяных котировок и снижения геополитической напряженности вокруг Сирии. В начале торгов пара доллар/рубль снижалась до 61,17 руб., а пара евро/рубль – до 75,40 руб. На этих уровнях продавцы иностранных валют исчерпали свои силы.

Перед выходными днями рубль ушел в минус. Опасения инвесторов были ненапрасными. Когда все мировые биржи закрылись, ночью в субботу, 14 апреля, президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили 103 ракеты по гражданским и военным объектам.

Страны, входящие в коалицию, собрали в интернете доказательства применения президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против мирного населения. Пока эксперты анализировали собранные данные, Дональд Трамп через твиттер запутывал СМИ по сроками нанесения удара. После тщательного анализа данных разведслужбы, их засекретили, чтобы над ними не смеялись, а в выходные Трамп отдал приказ начать наступательную операцию. Представители коалиции заявили, что удар по Сирии был желанием пресечь использование химического оружия в мире.

В понедельник, 16 апреля, торги открылись снижением по нефти. Баррель Brent подешевел на 0,77%, до $71,86. По рублевым парам ожидаю открытия с гэпами на 2% и больше. Поcле открытия биржи станет ясно, будут иностранные валюты обновлять свои максимумы от 11 апреля или нет. Дело в том, что ПВО Сирии отразили 70% запущенных ракет. В ходе военной операции пострадали три человека. Российские базы не были задеты.

Есть другой негативный фактор, который надавит на рубль при открытии торгов. Москва намерена ввести собственные ограничения на торговых партнеров. США готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада и обещали их обнародовать в понедельник. Неизвестно ещё, согласится ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаться с Дональдом Трампом по поводу ядерного оружия.

Риски усиления геополитической напряженности сохраняются. Я не вижу ничего хорошего для рубля. США и Британия находятся на своей волне. Только они понимают, что происходит в мире и как нужно действовать в обход международного права. По паре доллар/рубль жду роста до 65 руб. в течение двух дней. При текущей ситуации ключевая цель по курсу доллара находится на уровне 66,50 руб., а по курсу евро – на отметке 85,50 руб. Сегодня по курсу евро жду укрепления до 79,40 руб.



Владислав Антонов, аналитик Альпари







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