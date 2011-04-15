Рубль. Стабильность после шторма

Сегодня, в понедельник6 Соединенные Штаты Америки должны объявить о новых санкциях в отношении России. Поводом для введения новых ограничений стало применение химического оружия в Сирии. Об этом заявила посол США при ООН Никки Хейли. По ее словам санкции коснуться компаний, «которые имели отношение к техническому оснащению» сирийской армии и его химическому оружию.

Тем временем биткоин начал расти на фоне того, что более 20 государств европейского союза подписали декларацию о создании европейского партнерства в сфере блокчейн. На этом фоне курс биткоина преодолел отметку в 8000 долларов.

Что же касается российского рынка, то здесь все достаточно спокойно. Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро. Курс доллара на московской бирже в понедельник держится на отметке 61 рубль 85 копеек, евро торгуется на отметке 76 рублей 45 копеек. Индекс ММВБ просел до 2160 пунктов, котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 71 доллара за баррель.

Рубль, за курсом которого внимательно следила практически вся страна на прошедшей неделе, сейчас достаточно стабилен, и даже несколько укрепляется против американского доллара и евро. Вероятнее всего, эта неделя будет неделей стабилизации курса. Напомним, что неделю мы завершили в районе 62 рублей за доллар и вероятнее всего именно текущая неделя определит дальнейшие перспективы отечественной валюты. Если нам удастся на этой неделе закрепиться ниже 62 рублей, то в этом случае у основной валютной пары на московской бирже есть шанс опуститься в район 60 рублей за доллар. В случае торговли выше 62 рублей, курс на какое-то время зависнет в диапазоне от 62 до 64 рублей за доллар.









Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании "АНАЛИТИКА Онлайн"



















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