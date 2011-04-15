Нефть: геополитическая премия испаряется

В понедельник нефть марки Brent торговалась преимущественно под давлением. В момента котировки доходили до локальных минимумов вблизи отметки 71, но сумели закрыть торговые сутки в районе 71,50. С утра актив демонстрирует скромный восходящий уклон.

Трамп доволен тем, как прошли удары по Сирии и больше не планирует проводить там военных действий. Это существенно снизило опасения относительно сокращения предложения на Ближнем Востоке и повлекло частичную фиксацию прибыли по Brent.

Вчерашняя динамика в сырьевом сегменте подтверждает, что рынок энергоносителей стал гораздо чувствительнее к теме геополитики, что связано с сокращением избыточных мировых запасов. Когда на рынке царил масштабный профицит, беспокойство по поводу возможных перебоев в поставках носило ограниченный характер. Теперь же мы видим прямую зависимость настроя игроков от этого фактора.

Сегодня котировки поддерживает китайский фактор, где вышла неплохая статистика. ВВП в годовом выражении превысил прогнозы, как и розничные продажи. А вот промышленное производство немного подвело, смазав позитивную картину.

В ближайшее время у нефти не предвидится значимых поводов для роста. Сегодня вечером API представит очередной еженедельный отчет по запасам углеводородов, и, судя по продолжающемуся росту буровой активности в стране, запасы увеличатся снова. Локально от более существенной просадки актив удерживает слабый доллар, который находится под давлением против корзины валют. В более широкой картине цены поддерживают надежды на введение санкций против Ирана и продление сделки ОПЕК.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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