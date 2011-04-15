Трамп дал рублю передышку

В понедельник, 16 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 88,50 коп. (-1,43%), до 62,05 руб., курс евро – на 83 коп. (-1,08%), до 75,72 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд (+7,89%), а в паре евро/рубль – 445,5 млн евро (+48,79%).

Банк России с 14 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,4311 руб., что ниже предыдущего дня на 63,48 коп. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,7507 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 100,62 коп.

Рубль с открытия Московской биржи оказался под давлением на фоне обострения геополитической ситуации между США и Россией по Сирии, а также новостей о готовящихся новых антироссийских санкциях.

Панических продаж рубля не наблюдалось. Российская валюта быстро адаптировалась к негативным новостям. Курс доллара снизился с 62,62 руб. до 61,64 руб., курс евро – с 77,23 руб. до 76,26 руб. Укрепиться ей могли помочь экспортёры, которые продавали валютную выручку для уплаты налогов. Пик налогового периода приходится на 25 апреля, когда уплачиваются НДПИ, НДС и акцизы.

К американской сессии рубль растерял всю прибыль, переместившись в красную зону. Ближе к закрытию торговой сессии он резко подорожал к иностранным валютам. Курс доллара упал до 60,99 руб., курс евро – до 75,51 руб.

Виновником ослабления на открытии торгов и укрепления перед их закрытием, стал американский президент Дональд Трамп. Он решил отложить введение новых санкций в отношении России, которые ранее анонсировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Об этом сообщило издание Washington Post.

Несмотря на укрепление рубля, индекс государственных облигаций России (RGBI) снизился на 0,23%, до 141,82. Инвесторы неохотно покупают ОФЗ после введенных антироссийских санкций 6 апреля.

Из-за сирийского конфликта, а также возможного расширения антироссийских санкций США и Великобританией в будущем, я остаюсь «медведем» по рублю. Считаю, что в ближайшие дни для российской валюты сохранится негативный информационный фон. Допускаю краткосрочное укрепление отечественной валюты до 74,35 руб. за евро, и до 60,15 руб. за доллар США. Для пары доллар/рубль при этом сохраняю целевую область в районе 66,60 – 67,20 руб., а для пары евро/рубль – на уровне 85,85 руб.







Владислав Антонов, аналитик Альпари







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