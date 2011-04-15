Трамп дал сигнал к покупкам рубля и акций

​Президент США Дональд Трамп вновь резко изменил расклад сил на российском финансовом рынке. Вчера, когда на Московской бирже торговались только фьючерсы, СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что Трамп распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении России.

​Более того, американский лидер повторно заявил о намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться улучшить отношения с Россией.

​Утром в понедельник участники торгов проигнорировали информацию, что Трамп устроил разнос своим советникам за то, что они дезинформировали его по вопросу высылки дипломатов. США хотели поддержать остальные страны и выслать примерно такое же количество российских дипломатов, что и в среднем европейские страны, но получилось, что реакция Штатов на инициативу Великобритании стала самой жесткой.

​Вчера на вечерних торгах фьючерс на индекс РТС вырос более чем на 3%, свыше 5% прибавили фьючерсы на акции Сбербанка, которые днем в очередной раз обвалились. На 1,8% вырос фьючерс на валютную пару доллар-рубль.

​Поэтому сегодня рынок акций откроется с хорошим, не менее процента, гэпом вверх и дальше рост может продолжиться. Рекомендуем обратить внимание прежде всего на акции Сбербанка, ГМК «Норильский Никель», упавшими вчера на 6,17% и 5,26% соответственно, а также «Лукойл».

​Внешний фон также в основном позитивный: американский рынок вырос вчера более чем на 0,8%, а нефть хоть и припала в рамках коррекции, но все равно держится выше 71 доллара за баррель. Сегодня фьючерсы на американские индексы и нефть находятся в небольшом плюсе.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов











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