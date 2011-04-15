Котировки нефти марки Brent продолжают развивать монотонную нисходящую динамику. Оставшись без поддержки со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке, покупатели теряют инициативу, уступая ее продавцам. На прошлой неделе цены на нефть достигли более чем 3-летних максимумов в преддверии военного удара США по Сирии. Однако в понедельник цены на нефть отступили, поскольку напряженность вокруг Сирии, похоже, стала слабеть, а Россия, ключевой союзник сирийского режима, воздержалась от ответного удара. Внимание трейдеров постепенно переключается на реальную экономику и показатели спроса и предложения на рынке углеводородов. Международное энергетическое агентство сообщило в пятницу, что мировые запасы нефти близки к среднему уровню за последние пять лет, который является целевым ориентиром для стран ОПЕК+, подписавших в конце 2016 года энергетический пакт. Продление сокращения нефтедобычи ОПЕК продолжает оказывать поддержку ценам в то время, когда мировые запасы вернулись к нормальным уровням, а в МЭА, наряду с другими организациями, предупредили о том, что действия картеля в более долгосрочной перспективе могут негативно сказаться на нефтедобывающих странах. По этой причине участники рынка полагают, что члены ОПЕК+ могут принять решение о досрочном выходе из сделки по снижению добычи. Сегодня в 17:30 МСК выйдут данные по изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. В том случае если в США будет зафиксирован новый рекорд по добычи, распродажи нефти могут продолжиться







Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets









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