Нефть хочет упрочить свои позиции

Накануне котировки Brent в основном консолидировались вблизи уровней открытия, хотя были и всплески волатильности. В моменте актив уходил под отметку 71 впервые с 11 апреля, но все же сумел закрыться на положительной территории. С утра котировки тестируют уровень 72.

Спад геополитической напряженности негативным образом отразился на настроениях в сырьевом сегменте. После ракетных ударов по Сирии спрос на черное золото угас на фоне снижения угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тем не менее, цены остаются на высоких позициях и уже восьмой день торгуются выше ключевого уровня 70.

Накануне МВФ в своем апрельском докладе по мировой экономике повысил прогноз по ценам на нефть на текущий год на 2,4 доллара в сравнении с январской оценкой, что оказало умеренную поддержку сырьевому сегменту.

Локально Brent поддержал отчет API, который указал на падение запасов сырой нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина упали почти на 2,5 млн, а дистиллятов – на 0,8 млн. Цифры несколько приободрили быков, однако в ожидании официальной статистики быки вряд ли будут проявлять активность из опасений, что цифры окажутся более скромными.

Если данные Минэнерго подтвердят сокращение объемов запасов по всем фронтам, при прочих равных условиях Brent сможет закрепиться над уровнем 72. После пробоя сопротивления в районе 72,20 ценам нужно будет преодолеть области 72,50. На более высоких позициях не исключена частичная фиксации прибыли к концу дня.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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