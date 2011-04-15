Рубль продолжит отступать, несмотря на поддержку в начале дня

Во вторник, 17 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 39 коп. (+0,64%), до 61,55 руб., курс евро – на 41 коп. (+0,54%), до 76,13 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,4 млрд (+7,31%), а в паре евро/рубль – 467,3 млн евро (+4,89%).

Банк России с 18 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,1454 руб., что ниже предыдущего дня на 113,40 коп. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,8448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 99,55 коп.

Во вторник рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам на фоне решения Дональда Трампа не вводить новые санкции в отношении России. В моменте курс доллара снижался до 60 руб., однако день американская валюта завершила в плюсе.

Сбить цену на открытии биржи могли экспортеры, которым нужна рублёвая ликвидность для налоговых платежей. Рикошет от 60 руб. указывает на то, что трейдеры воспользовались ситуацией и докупили валюту по низкой цене против 65 руб. нескольким днями ранее. По итогам торгов 17 апреля курс доллара к рублю прибавил 39 копеек и дошел до 61,55 руб., курс евро - 41 коп. и достиг 76,13 руб.

В среду, 18 апреля, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $71,89 (+0,33%). Доллар США на рынке форекс демонстрирует смешанную динамику к основным валютам. Во вторник индекс RGBI вырос на 0,39%, до 142,37.

После снижения волатильности по рублёвым парам, Минфин РФ решил возобновить аукционы. Сегодня ведомство проведет аукцион, на котором разместит ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Учитывая перечисленные факторы, скорее всего, курс рубля на Московской бирже откроется незначительным ростом.

Рубль положительно отреагировал на новость об отсрочке новых антироссийских санкций. А вот экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США готовят новые санкции и никакого замешательства по этому поводу нет. Как видим, никаких улучшений для рубля нет и не предвидится. Он останется под давлением, а трейдеры будут выкупать иностранные валюты на падениях. По курсу доллара жду восстановления до 64 руб., по курсу евро – до 78,50 руб.





Владислав Антонов, аналитик Альпари







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